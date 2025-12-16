Alperen Şengün'ün performansı mağlubiyete engel olamadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Denver Nuggets karşısında kariyerinin en etkileyici performanslarından birine imza attı. Denver'ın yıldızı Nikola Jokic ile karşı karşıya geldiği zorlu mücadelede triple-double yaparak 33 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist üreten Alperen, takımının uzatmaya giden maçı 128-125 kaybetmesini engelleyemedi.
Milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı’nın zirve adaylarından Denver Nuggets'a konuk oldu. Ball Arena'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadele, uzatma devresinin ardından 128-125 Nuggets üstünlüğüyle sonuçlandı. Rockets sezonun 7. mağlubiyetini alırken, Alperen'in bireysel başarısı ise geceye damga vurdu.
Maçın en dikkat çekici performansı, kariyerinin en parlak gecelerinden birini yaşayan Alperen Şengün'den geldi. Sırp süperstar Nikola Jokic'in karşısında adeta şov yapan genç pivot, istatistik hanesini tam anlamıyla doldurdu. Mücadeleyi 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Alperen, bu triple-double performansı ile takımının maçı uzatmaya taşıyan en kritik ismi oldu. Rockets'ta Kevin Durant 25 sayı, Jabari Smith Jr ve Josh Okogie ise 16'şar sayıyla katkı verdi.
Gecenin bir diğer önemli notu ise Dallas Mavericks'in genç çaylağı Cooper Flagg'dan geldi. Takımının Utah Jazz'a uzatmada 140-133 yenildiği maçta gösterdiği bireysel performansla NBA tarihine adını yazdırdı. 18 yaşındaki Flagg, karşılaşmayı 42 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle tamamlayarak, lig tarihinde bir maçta 40 ve üzeri sayıya ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti. Flagg, bu başarısıyla 2003 yılında LeBron James'e ait olan rekoru geride bıraktı.