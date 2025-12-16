Alperen Şengün'ün performansı mağlubiyete engel olamadı

Milli oyuncumuz Alperen Şengün’ün formasını giydiği Houston Rockets, Batı Konferansı’nın zirve adaylarından Denver Nuggets'a konuk oldu. Ball Arena'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadele, uzatma devresinin ardından 128-125 Nuggets üstünlüğüyle sonuçlandı. Rockets sezonun 7. mağlubiyetini alırken, Alperen'in bireysel başarısı ise geceye damga vurdu.





Maçın en dikkat çekici performansı, kariyerinin en parlak gecelerinden birini yaşayan Alperen Şengün'den geldi. Sırp süperstar Nikola Jokic'in karşısında adeta şov yapan genç pivot, istatistik hanesini tam anlamıyla doldurdu. Mücadeleyi 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamlayan Alperen, bu triple-double performansı ile takımının maçı uzatmaya taşıyan en kritik ismi oldu. Rockets'ta Kevin Durant 25 sayı, Jabari Smith Jr ve Josh Okogie ise 16'şar sayıyla katkı verdi.



