Altay Bayındır yeni sezonda Süper Lig'e geri dönebilir: Herkesi şaşırtacak hamle

Beşiktaş'ta altyapıdan yetişip uzun yıllardır kaleyi koruyan Ersin Destanoğlu ile yolların ayrılması gündemde.

Yönetimin, genç file bekçisinin yerine düşündüğü ismin ise tanıdık bir isim olduğu öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kartal, şu anda Manchester United forması giyen Altay Bayındır için sezon sonunda yeniden harekete geçecek.

Ara transfer döneminde de gündeme gelen milli kaleci için İngiliz devinin kapısı bir kez daha çalınacak. Altay Bayındır da Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın Altay için 5-6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi












