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Altay'da Lis serbest kalabilir

Süper Lig'de kümede kalma şansını matematiksel olarak koruyan Altay'da kaleci Mateusz Lis'e 15 Mayıs'a kadar 100 bin euro ödeme yapılması gerektiği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Altayda Lis serbest kalabilir
Ligin en çok kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Siyah-beyazlılarda geçen hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday çıkmaması üzerine yetki kongre divanına geçerken, mevcut kadrodaki oyunculara yapılması gereken ödemeler büyük önem kazandı.

İzmir temsilcisinin satmayı planladığı Polonyalı kaleci Lis de transfer taksiti yatırılmaması halinde serbest kalma hakkını kullanma yoluna gidebilecek.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray peşinde

Lis, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde yeniden kongre tarihi belirleyecek Altay'ın bir an önce yeni yönetimini belirleyerek gelecek sezon planlamasını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir mucize gerçekleşmezse 1 yıl aradan sonra 1. Lig'e dönecek Altay'ın yaz dönemi için de transfer yasağı devam edecek. Bu yüzden siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunu korumak istiyor.

Devre arasında Galatasaray'ın talip olduğu kaleci Lis ile son olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği belirtildi.

Altay, bonservisi için 900 bin euro ödedeği Lis'ten 3 milyon gelir elde etmeyi planlıyor.

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