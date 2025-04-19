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Altay'ın kazanmaktan başka çaresi yok

Altay'ın kazanmaktan başka çaresi yok

11:4819/04/2025, Cumartesi
DHA
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Altay ligde 16. sırada yer alıyor.
Altay ligde 16. sırada yer alıyor.

2. Lig Beyaz Grup'ta erteleme maçında İskenderunspor'u 1-0 yenerek kümede kalma umudunu koruyan Altay, yarın evinde en ciddi rakibi Kepezspor'la kozlarını paylaşacak.

Altay, yarın sahasında Kepezspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 32'nci hafta mücadelesini hakem Burak Kamalak yönetecek.


Rakibinin 7 puan ve 1 basamak gerisinde yer alan 24 puanlı 16'ncı sıradaki İzmir temsilcisi, Antalya ekibini yenemediği takdirde bitime 2 hafta kala lige mendil sallayarak 3'üncü Lig'e düşecek. Siyah-beyazlılar galip gelmesi durumunda puan farkını 4'e düşürüp lige tutunma ümidini sürdürecek.


Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı 3-2 kaybeden Altay, galibiyetin yanı sıra ikili averajı eline geçirebilmek adına da 2 gol farkıyla kazanmak için mücadele verecek.


İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Sefa, Mehmet Gündüz ve Toygar forma giyemeyecek. Tedavisi süren Ali'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. Altaylı kurmaylar taraftarlardan kritik randevu öncesi destek beklediklerini dile getirdi.





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