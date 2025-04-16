Cebrail İrtürk Süper Lig yolunda

Kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 20 yaşındaki Cebrail İrtürk, bu sezon Bucaspor 1928'de istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Genç oyuncuya Süper Lig'de başta Göztepe olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.