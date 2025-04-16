Cebrail İrtürk Süper Lig yolunda

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 ‘in orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Kariyerine Şanlıurfaspor'da başlayan 20 yaşındaki Cebrail İrtürk, bu sezon Bucaspor 1928'de istikrarlı bir performans ortaya koydu.
Genç oyuncuya Süper Lig'de başta Göztepe olmak üzere Kasımpaşa ve Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi.
Kulüplerin Cebrail İrtürk transferinde yoğun çaba gösterdiği ve sezon biter bitmez görüşmelerin hızlanacağı kaydedildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayı 30 maçta terleten Cebrail, 1 kez fileleri sarstı.