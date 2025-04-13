Buca play-off dışında kaldı

2.Lig Kırmızı Grup'ta üst üste mağlubiyetler alan Bucaspor 1928, ilk 6'ya girme şansını kaçırdı.
Evinde Elazığspor'a 3-0 kaybeden Bucaspor 1928, play-off yarışında havlu attı.
Bu maçta önce deplasmanlarda üst üste Karacabey Belediyespor ve Vanspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, Elazığspor'a da yenilerek 3'te 0 yaptı ve resmen ilk 6'ya girme şansını kaçırdı.
45 puanda kalan Bucaspor 1928, kalan 3 müsabakada Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak.