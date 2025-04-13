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Buca play-off dışında kaldı

Buca play-off dışında kaldı

13:4213/04/2025, Sunday
DHA
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Bucaspor 1928 takımının play-off hayalleri suya düştü.
Bucaspor 1928 takımının play-off hayalleri suya düştü.

2.Lig Kırmızı Grup'ta üst üste mağlubiyetler alan Bucaspor 1928, ilk 6'ya girme şansını kaçırdı.

Evinde Elazığspor'a 3-0 kaybeden Bucaspor 1928, play-off yarışında havlu attı.


Bu maçta önce deplasmanlarda üst üste Karacabey Belediyespor ve Vanspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, Elazığspor'a da yenilerek 3'te 0 yaptı ve resmen ilk 6'ya girme şansını kaçırdı.


45 puanda kalan Bucaspor 1928, kalan 3 müsabakada Menemen FK (D), 68 Aksaray Belediyespor ve Arnavutköy Belediyespor'la (D) karşı karşıya gelip sezonu tamamlayacak.






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