Spor Altınordu ara transferde gençlerini uğurladı
TRANSFER

Altınordu ara transferde gençlerini uğurladı

Altınordu, ara transfer döneminde genç oyuncularından Burak İnce’yi Arminia Bielefeld’e, Enis Destan’ı ise Trabzonspor’a sattı. Kırmızı-lacivertliler, bu dönemde 2 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Altınordu ara transferde gençlerini uğurladı
Altınordu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemini sakin geçirmesine rağmen altyapısından yetiştirip sattığı futbolcularıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı-lacivertliler, ilk olarak 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce’yi Almanya Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld’e transferini gerçekleştirdi.

Burak İnce transferinden yaklaşık 1.5 milyon Euro gelir ettiği öğrenilen Altınordu, oyuncunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alma hakkı elde etti.

Kırmızı-lacivertli ekibin bir diğer önemli futbolcusu Enis Destan da ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’a transfer oldu. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki golcünün satışından da 600 bin Euro gelir sağladı.

Öte yandan Altınordu, kadrosuna da 2 yeni futbolcuyu kattı. Kırmızı-lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Aktaş ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken, 25 yaşındaki stoper Erdi Dikmen’i ise Ankaragücü’nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Maliyeti 60 bin lira

Maliyeti 60 bin lira

Yapımı 3 ay sürdü: Dünyada tek.
Beslenmede ömrü uzatan formül

Beslenmede ömrü uzatan formül

Bilim insanları araştırdı: 13 yıl daha uzun yaşayabilirsiniz.
Koronavirüs bu yıl bitebilir: DSÖ ama dedi ve uyardı

​Bugün 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Korkunç cinayette sır perdesi aralandı.

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler.

Dehşet saçan kocaya engel olmuştu: Tutuklu genç için yeni karar.

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı

Kuşları kurtarırken kollarını kaybeden Ramazan'ın tek isteği var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.