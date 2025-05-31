Alves Kablo Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Bu sonuçla adını finale yazdıran Alves Kablo'nun gollerini 5. dakikada David Mendes, 7. dakikada Ömer Güleryüz, 11. dakikada Alican Kuruyamaç, 46. dakikada Kudrat Khudoykulov ve 47. dakikada Şeyhmus Erdinç attı.

Sporting Ampute Futbol'un tek golünü ise 15. dakikada James Boyle kaydetti. Alves Kablo böylece organizasyonda ilk kez gol yedi.