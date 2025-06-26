Ampute Futbol Milli Takımı Kırşehir'den dualarla uğurlandı

Polonya'da düzenlenecek özel turnuva öncesinde kente gelerek kampa giren milli takım, antrenmanlarını Kırşehir Ahi Stadyumu ve tesislerinde tamamlandı. Kentten ayrılmadan önce teknik heyeti ve oyuncular, Ahi Evran-ı Veli'nin kabrini ziyaret etti. Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz ve milli oyunculara, Ahilik kaftanı giydirildi. Teknik heyet ve oyuncular burada yapılan Ahi duasına eşlik etti.

Kırşehir'de güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini, taktik ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını anlatan Temiz, "Tabii ki her şey fiziksel olarak geçmiyor. Tekniğimizi, taktiğimiz çalıştık. Ahiler kentinden Ahi duasını almadan gitmek olmazdı. Dolayısıyla milli takımımıza Ahi duası yaptık, öyle gideceğiz. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk'ün bayrağının her zaman en zirvede olması için elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olup Polonya'dan döneceğiz. Kamp süresince ilgi ve alakadan dolayı mutlu olduk, Kırşehir halkına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.