Anadolu Efes'e yıldız isminden kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Anadolu Efes, Hayri Gür Spor Salonu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu PJ Dozier (15), rakibiyle mücadele etti.
Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu PJ Dozier, sağ arka uyluğundaki yırtık nedeniyle 4-6 hafta forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı kulüpten 29 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."
#Anadolu Efes
#PJ Dozier
#Basketbol