Ancelotti gündem olan iddiayı yalanladı

Tecrübeli çalıştırıcı, bir muhabirin "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna şu anda Real Madrid için çalıştığını ve sadece kulübün başarıları için mücadele ettiğini belirtti.

İspanyol takımıyla daha kazanacağı kupaların olduğu söyleyen İtalyan teknik adam, "Brezilya'yı takdir ediyorum, ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile son günlerde aramda hiçbir temas olmadı. Bir sözleşmem var ve tüm odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak. Şu anda kulüple birlikte önemli hedeflerimiz var" dedi.