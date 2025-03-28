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Ancelotti gündem olan iddiayı yalanladı

Ancelotti gündem olan iddiayı yalanladı

16:2928/03/2025, Cuma
AA
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Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başında çıktığı 220 maçta 2.28 puan ortalaması yakaladı.
Carlo Ancelotti, Real Madrid'in başında çıktığı 220 maçta 2.28 puan ortalaması yakaladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı başına geçme konusunda görüştüğü iddialarını yalanladı.

Ancelotti, La Liga'nın 29. haftasında yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda Leganes'e karşı oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.


Tecrübeli çalıştırıcı, bir muhabirin "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna şu anda Real Madrid için çalıştığını ve sadece kulübün başarıları için mücadele ettiğini belirtti.


İspanyol takımıyla daha kazanacağı kupaların olduğu söyleyen İtalyan teknik adam, "Brezilya'yı takdir ediyorum, ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile son günlerde aramda hiçbir temas olmadı. Bir sözleşmem var ve tüm odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak. Şu anda kulüple birlikte önemli hedeflerimiz var" dedi.


65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, LaLiga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.





#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Brezilya Milli Takımı

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