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Görenler şoke oldu: Hangisi Mbappe?

Görenler şoke oldu: Hangisi Mbappe?

16:2228/03/2025, Friday
G: 28/03/2025, Friday
DHA
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Sağdaki Mbappe'nin heykeli
Sağdaki Mbappe'nin heykeli

Madam Tussauds Londra'da sergilenen Mbappe heykeli büyük ilgi görüyor. Heykel ile fotoğraf çektiren Fransız yıldız, "Tanıştırayım ikizim" paylaşımında bulundu.

Spor ve sanat dünyasında ilgi çeken Mbappe'nin bal mumu heykeli müzede sergilenmeye başlandı. Kylian Mbappe, Madame Tussauds Londra'da kendisini temsil eden heykelin tanıtımına katıldı. Sergilenen balmumu heykeli ile bir araya gelen başarılı futbolcu uzun süre hayranlıkla izlediği balmumu heykeli ile fotoğraf ve video çekti. Sosyal medya hesabında "Tanıştırayım ikizim" paylaşımında bulundu.


Titizlikle tasarlandı

Mbappe'nin kariyerini ve başarılarını hatırlatmak için tasarlanan balmumu heykelinin yapılışında oyuncunun yüzlerce fotoğrafı detaylı şekilde incelendi. Fiziksel tüm ölçüleri onlarca kez alındı. Oyuncunun hem karakteristik özellikleri hem de dinamik duruşu incelendi. Kendine has gülüşü ise özenle balmumu heykelinde tasarlandı.


Bu heykelin varlığı Mbappe’nin dünya çapındaki popülerliğini bir kez daha gözler önüne serdi.





#Madam Tussauds
#Kylian Mbappe
#Londra

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