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UEFA'dan Real Madrid'in yıldız futbolcuları için soruşturma

UEFA'dan Real Madrid'in yıldız futbolcuları için soruşturma

18:5827/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
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Real Madrid - La Liga
Real Madrid - La Liga

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması açtı.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmada yaşananlara ilişkin soruşturma başladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcular, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım seyircisi önünde abartılı sevinç gösterilerinde bulunmuştu.

#Real Madrid
#Atletico Madrid
#UEFA

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