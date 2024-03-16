Ankaragücü 7 maç sonra kazandı.
Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Tolga Ciğerci (P) ve 67. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Başakşehir'in tek golünü 80. dakikada Joao Figueiredo attı
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 33'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada kaldı.
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Ankaragücü
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce