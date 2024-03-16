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Spor

Ankaragücü sahasında Başakşehir'i iki golle mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Ankaragücü sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Tolga Ciğerci (P) ve 67. dakikada Ali Sowe kaydetti. Ankaragücü - Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:22 - 16/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:23 - 16/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü 7 maç sonra kazandı.
Ankaragücü 7 maç sonra kazandı.

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig 30. haftasında sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Tolga Ciğerci (P) ve 67. dakikada Ali Sowe kaydetti.


Başakşehir'in tek golünü 80. dakikada Joao Figueiredo attı


Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 33'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 42 puanla 6. sırada kaldı.


ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Ankaragücü - Başakşehir maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Ankaragücü
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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