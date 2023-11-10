Süper Lig'in 12. haftasında Ankaragücü sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili takım 4-0 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Larrson, 29. dakikada Yehezkel, 70. dakikada Buksa ve 85. dakikada Assımbalonga kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 18'e yükseltti. Ankaragücü ise 13 puanda kaldı.

8. dakikada Bitexen Antalyaspor öne geçti. Buksa'nın pasıyla ceza sahası dışının sol çaprazında topla buluşan Larsson, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

29. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdal Rakip'in kendi yarı sahasından gönderdiği ara pasa hareketlenen Jehezkel, rakiplerinin kendisine yetişmesine rağmen ceza sahasına girdi. Kaleci Gikiewicz'in öne çıkmasını da değerlendiren Jehezkel, penaltı noktasının gerisinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.