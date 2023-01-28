Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 9 maç sonra galibiyet elde etmiş oldu. Bu süreçte Gaziantep FK toplamda, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Gaziantep'e 9 maç sonra galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Djilobodji ve 90+7. dakikada Figueiredo kaydetti.