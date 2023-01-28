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Spor

ÖZET | Ankaragücü-Gaziantep: 0-2

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve 9 maç sonra kazandı. Ankaragücü-Gaziantep maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:05 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Gaziantepli oyuncuların gol sevinçleri

Gaziantepli oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü sahasında Gaziantep'i konuk etti. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı ve 9 maç sonra galibiyet elde etmiş oldu. Bu süreçte Gaziantep FK toplamda, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Gaziantep'e 9 maç sonra galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Djilobodji ve 90+7. dakikada Figueiredo kaydetti.


Alınan bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 22'ye yükseltti. Ankaragücü ise 22 puanda kaldı. Gelecek hafta Gaziantep sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise BAY geçecek.


Ankaragücü-Gaziantep maç özeti



#Gaziantep
#Ankaragücü
#Süper lig
22 dakika önce
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ÖZET | Ankaragücü-Gaziantep: 0-2
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