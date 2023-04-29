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Spor

ÖZET | Ankaragücü-Kasımpaşa: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ve Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. Ankaragücü-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:01 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ankaragücü-Kasımpaşa

Ankaragücü-Kasımpaşa

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.


Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken devreye 0-0'la girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 noktalandı.


Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 35'e, Kasımpaşa ise 34'e yükseltti.

Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek.

Ankaragücü-Kasımpaşa maç özeti

21. dakikada Kitsiou’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı. Fall’ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.





#Süper Lig
#MKE Ankaragücü
#Kasımpaşa
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