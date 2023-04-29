Ankaragücü-Kasımpaşa
Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken devreye 0-0'la girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 noktalandı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 35'e, Kasımpaşa ise 34'e yükseltti.
Süper Lig'de gelecek hafta Ankaragücü, Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise haftayı BAY geçecek.
Ankaragücü-Kasımpaşa maç özeti
21. dakikada Kitsiou’nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe’nin vuruşunda kaleci Günay, gole izin vermedi.
45+3. dakikada Ankaragücü ceza sahası arkasına atılan derinlemesine pasta Fall, kaleci Günay’la karşı karşıya kaldı. Fall’ın şutunda top az farkla dışarıya çıktı.