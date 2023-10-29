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Spor

Antalyaspor - Başakşehir: 1-0 |ÖZET

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki tek gol dakika 16' Saric'ten geldi. Antalyaspor-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:12 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 22:25 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Antalyaspor tek golle kazandı.

Antalyaspor tek golle kazandı.

Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Antalyaspor dsahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıları galibiyeti getiren tek gol dakika 16' Saric'ten geldi.


Antalyaspor, bu sonuçla birlikte puanını 12'ye yükseltirken Başakşehir ise 8 puanda kaldı.




Maçın hikayesi:

8'inci dakikada Ömer Toprak'ın orta alanda kaptırdığı topu önüne alan Duarte'nin ceza alanına kadar sürdükten sonra yaptığı vuruşu kaleci Helton kornere gönderdi.


16'ncı dakikada Antalyaspor'da kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Safuri'nin ön direğe ortasına iyi yükselen Saric'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.


21'inci dakikada Safuri'nin yine ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jehezkel'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.


40'ıncı dakikada Dennis'in penaltı noktasına ortasında Pelkas'ın yaptığı kafa vuruşunu Antalyaspor kalecisi Helton müthiş kurtardı.


Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


50'nci dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Güray Vural'ın pasını alan Buksa'nın ceza sahası dışında rakibini geçtikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruş yandan auta çıktı.


59'uncu dakikada kazanılan topu rakip yarı alana kadar taşıyan Bytyqi, pasını Jehezkel'e verdi. Jehezkel'in ceza alanı içerisinde müsait durumdaki Safuri'ye verdiği pasta oyuncunun vuruşu üstten dışarıya gitti.


Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.






#Süper Lig
#Antalyaspor
#Başakşehir
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