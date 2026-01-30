Antalyaspor-Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’in 20. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Antalyaspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig’in 20. Haftası bugün itibarıyla başlıyor. Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beINSPORTS1’den naklen yayınlanacak.
İlk 11'ler
Antalyaspor:
Julian, Paal, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Saric, Veysel Sarı, Samet Karakoç, Soner Dikmen, Safuri, Ballet, Van de Streek.
Trabzonspor:
Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.
