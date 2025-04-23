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Antalyaspor'dan tedavi gören çocuklara 23 Nisan ziyareti

Antalyaspor'dan tedavi gören çocuklara 23 Nisan ziyareti

16:5623/04/2025, Çarşamba
AA
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Antalyaspor'dan anlamlı ziyaret.
Antalyaspor'dan anlamlı ziyaret.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve futbolcular, Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın da eşlik ettiği Belözoğlu ve futbolcular Sam Larsson, Güray Vural, Veysel Sarı ve Bahadır Öztürk, çocuklara "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak forma, şapka ve atkı verdi.

Belözoğlu, gazetecilere açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bayramın kutlu olmasını diledi.


Gazetecilerin Süper Lig'de karşılaşacakları Sivasspor maçına ilişkin sorusu üzerine Belözoğlu, ligin sonuna yaklaştıklarına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Antalyaspor'da her şey iyi gidiyor. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Önceliğimiz alt sıradaki 4 takımdan olabildiğince uzaklaşmak. Kendimizi matematiksel olarak da rahat konuma getirmek istiyoruz. Oyuncularımız iyi çalışıyor. Sivasspor'un da tabiri caizse son çırpınışları. Değerli bir şehir. Süper Lig'de isim yapmış bir takım. İyi de futbolcuları var. Bizim için kolay olmayacak. İnşallah centilmence, sportmenliğe yakışır bir maç olur ve kente mutlu döneriz. Matematiksel olarak her şey bitmeden rahatladığımızı söylemek istemiyorum. Önümüzde 6 maç var."






#Emre Belözoğlu
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#23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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