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Antalyaspor'un yeni sponsoru belli oldu: Stadyumun ismi değişiyor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Antalyaspor yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Kırmızı beyazlılar Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde stadyumunun ismini değiştirmeye hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyasporun yeni sponsoru belli oldu: Stadyumun ismi değişiyor
Antalya Stadyumu.

Antalyaspor pandemi döneminden bu yana gündemde olan stadyum isim sponsorlu konusunda mutlu sona ulaştı.

Kırmızı beyazlı kulüp, Conrendon Airlines ile yapılan son görüşmelerin ardından el sıkıştı. Antalyaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Antalya Stadyumu'nun ismi bu anlaşma ile birlikte Antalya Conrendon Airlines Park olacak.

Öte yandan Antalyaspor, Galatasaray karşılaşması öncesi tabela çalışmalarına başladı. Stadyumun dış cephesine yeni ismin yazılması için görevliler çalışma içerisinde olduğu gözlemlendi.

Antalya Stadyumu'nun dış cephesine yeni isim sponsorunun tabelası asılıyor.
Antalya Stadyumu'nun dış cephesine yeni isim sponsorunun tabelası asılıyor.
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