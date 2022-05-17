Antalyaspor'un yeni sponsoru belli oldu: Stadyumun ismi değişiyor

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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Arapça tweet' tepkisi: Bu faşizmdir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı Arapça tweet'e tepki göstererek, "Kimse Hollanda'ya, Almanya'ya hiçbir şey demezken, söz konusu Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden yatırımcı olunca 'Vay efendim Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor? diye eleştiri yapıyorlar. Bu faşizmdir" dedi.