Antalyaspor'un yeni sponsoru belli oldu: Stadyumun ismi değişiyor

Antalyaspor pandemi döneminden bu yana gündemde olan stadyum isim sponsorlu konusunda mutlu sona ulaştı.
Kırmızı beyazlı kulüp, Conrendon Airlines ile yapılan son görüşmelerin ardından el sıkıştı. Antalyaspor'un maçlarına ev sahipliği yapan Antalya Stadyumu'nun ismi bu anlaşma ile birlikte Antalya Conrendon Airlines Park olacak.
Öte yandan Antalyaspor, Galatasaray karşılaşması öncesi tabela çalışmalarına başladı. Stadyumun dış cephesine yeni ismin yazılması için görevliler çalışma içerisinde olduğu gözlemlendi.