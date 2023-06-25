Arda Güler gitmekte kararlı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Arda Güler'in geleceğiyle ilgili babasıyla yapılan ikinci görüşmede de sonuç alınamadı.





Genç yıldız bir kez daha Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediğini sarı-lacivertli yöneticilere iletti. Yönetimin, Real Madrid'in teklifi olduğu ve 1 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık oynadıktan sonra İspanyol devine transfer olma teklifine de genç yıldız olumsuz cevap verdi. Arda Güler Barcelona, PSG ve Real Madrid gibi kulüplerin tekliflerine direkt oynamayacağı için olumsuz bakıyor. Genç oyuncu; Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Leipzig ve Benfica gibi direkt oynayabileceği takımlara gitmeyi kariyeri açısından en doğru seçenek olarak görüyor.





Rangerslı futbolcu Rıdvan Yılmaz: "Arda Güler bana sorarsa 'hemen git' derim" pic.twitter.com/9e3CO0XVE8 — SPOR (@yenisafakspor) June 23, 2023





Sonraki satıştan pay talebi





Arda Güler gideceği kulübü basamak olarak değerlendirip, ondan sonra daha büyük takımlara gitmeyi hedefliyor. Fenerbahçe yönetimi de ayrılmakta kararlı olması nedeniyle genç futbolcuyla ilgili gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Arda'nın sözleşmesinde 17.5 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.





Genç oyuncuyu ikna edemeyen yönetimin hedefi, 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedelini artırmak ve Arda'nın gidişinden daha fazla bonservis geliri elde etmek. Sarı-lacivertliler ayrıca genç yıldızı isteyen takımlardan bonservis bedelini de peşin olarak ödemesini istiyor, tüm taksitli ödeme tekliflerini geri çeviriyor. Fenerbahçe, Arda'yı isteyen kulüplerle yapılan görüşmelerde bir sonraki satıştan pay almak için de görüşmeler yapıyor.









Dortmund ve Milan ön planda





İtalya Serie A ekibi Milan, Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı. İtalyan ekibi genç oyuncuyu alırsa direkt olarak oynatmak istiyor. Arda da Milan, Borussia Dortmund, Sevilla, Benfica gibi kendisini ilk 11'de de düşünen ve oynayabileceği takıma gitmek istiyor.





Milan ise orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi yaklaşık 70 milyon euroya İngiliz ekibi Newcastle United'a satarak önemli bir mali gelir elde etmişti. Milan bu nedenle Arda transferinde oldukça rahat.



