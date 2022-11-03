Arda Güler Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.
Güler, attığı şık golle futbolseverlerin takdirini kazandı. Genç futbolcu attığı golden sonra formasının içindeki 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü gösterdi.
İşte Arda Güler'in Dinamo Kiev'e attığı gol;
⚽ GOL
Dinamo Kiev 0-1 Fenerbahçe
23' Arda Güler pic.twitter.com/rWXHECJEd2
⚽ GOL
#StarBoy ✨ pic.twitter.com/NOEp0A4miX
#StarBoy ✨ pic.twitter.com/NOEp0A4miX— SPOR (@yenisafakspor) November 3, 2022