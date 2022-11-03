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Arda Güler Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev ile oynanan Avrupa Ligi maçında şık bir gole imza attı. Güler'in attığı golden sonra UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sosyal medya hesabı 'starboy' ifadesini kullanarak oyuncuya övgüde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler gol izle: Fenerbahçe-Dinamo Kiev gol izle
Arda Güler'in gol sevinci.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Dinamo Kiev karşısında takımını 1-0 öne geçirdi.

Güler, attığı şık golle futbolseverlerin takdirini kazandı. Genç futbolcu attığı golden sonra formasının içindeki 'Annecim seni çok seviyorum' yazılı tişörtü gösterdi.

İşte Arda Güler'in Dinamo Kiev'e attığı gol;
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​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
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