Spor Fenerbahçede Arda Güler sakatlandı Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
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Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe, genç oyuncu Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR'da, dizinde travma tespit edildiğini açıkladı. Peki Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arda Güler ne kadar sahalardan uzak kalacak?
Arda Güler bu sezon 13 maçta, 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler sakatlandı. Sarı-lacivertli oyuncunun, milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi üzerine MR'ı çekildi.

MR görüntülemesinin sonucunda, Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği ve oyuncunun tedavi programının belirlenerek rehabilitasyon sürecinin başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan tam açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."

Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek?

  • Dizinde travma tespit edilen Arda Güler'in tedavi süreci 3 ila 6 hafta arası sürecek.


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