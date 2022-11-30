Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler sakatlandı. Sarı-lacivertli oyuncunun, milli takım dönüşünde ağrılarının devam etmesi üzerine MR'ı çekildi.
MR görüntülemesinin sonucunda, Arda Güler'in dizinde travma tespit edildiği ve oyuncunun tedavi programının belirlenerek rehabilitasyon sürecinin başlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe'den yapılan tam açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır."
Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek?
- Dizinde travma tespit edilen Arda Güler'in tedavi süreci 3 ila 6 hafta arası sürecek.
🌟Arda Güler, ilk kez A Milli Takım'da. pic.twitter.com/xQDiUpEAcg
🌟Arda Güler, ilk kez A Milli Takım'da. pic.twitter.com/xQDiUpEAcg— SPOR (@yenisafakspor) November 10, 2022