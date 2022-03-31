Arda Güler devlerin takibinde

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımdaki başarılı performansını ay-yıldızlı formaya da taşıdı.
Arda, U17 Milli Takımı’nın Elit Tur mücadelesinde oynadığı grup maçlarında sergilediği başarılı performansla maçlara damgasını vurdu. Sırbistan ve Galler maçlarında fileleri havalandıran genç futbolcu, son oynanan Slovenya maçında da orta sahadaki başarılı performansıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Scoutlardan tam not aldı
U17 Elit Tur maçlarını Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Arsenal, Ajax ve Atalanta başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kulübü gözlemcileriyle yakından takip etti. Arda Güler de performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı. 17 yaşındaki futbolcu, Elit Tur maçlarındaki başarılı performansıyla scoutlardan tam not alırken, scoutlar Arda Güler’i yakından takip edilecek oyuncu olarak belirledi.
17 yaşındaki yıldızın milli takımda başarılı performansı Fenerbahçe yönetimini de sevindirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da Arda’yı milli takımdaki performansı nedeniyle tebrik ederken, ligde kalan 8 haftada genç futbolcuya forma şansı verecek. Avrupa’nın önemli kulüplerinin gözlemcileri de Fenerbahçe’nin ligde kalan maçlarını takip ederek, Arda Güler’i yerinde izleyecek.
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿
(17 yaş 16 gün)
(Opta) pic.twitter.com/mg5ZvVMrMH
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu 🧿