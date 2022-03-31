Arda Güler devlerin takibinde

Arda Güler bu sezon Süper Lig'de 7 maçta forma giydi ve 1 gol 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler, sarı-lacivertli takımdaki başarılı performansını ay-yıldızlı formaya da taşıdı.

Arda, U17 Milli Takımı’nın Elit Tur mücadelesinde oynadığı grup maçlarında sergilediği başarılı performansla maçlara damgasını vurdu. Sırbistan ve Galler maçlarında fileleri havalandıran genç futbolcu, son oynanan Slovenya maçında da orta sahadaki başarılı performansıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Arda Güler U17 Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı terletiyor.

Scoutlardan tam not aldı

U17 Elit Tur maçlarını Barcelona, Bayern Münih, Juventus, Manchester City, Arsenal, Ajax ve Atalanta başta olmak üzere Avrupa’nın birçok kulübü gözlemcileriyle yakından takip etti. Arda Güler de performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı. 17 yaşındaki futbolcu, Elit Tur maçlarındaki başarılı performansıyla scoutlardan tam not alırken, scoutlar Arda Güler’i yakından takip edilecek oyuncu olarak belirledi.

REKLAM

17 yaşındaki yıldızın milli takımda başarılı performansı Fenerbahçe yönetimini de sevindirdi. Teknik direktör İsmail Kartal da Arda’yı milli takımdaki performansı nedeniyle tebrik ederken, ligde kalan 8 haftada genç futbolcuya forma şansı verecek. Avrupa’nın önemli kulüplerinin gözlemcileri de Fenerbahçe’nin ligde kalan maçlarını takip ederek, Arda Güler’i yerinde izleyecek.

SPOR Fenerbahçe'de Arda Güler'in serbest kalma bedeli belli oldu