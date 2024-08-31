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Spor

Arsenal Brighton'a diş geçiremedi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal sahasında Brighton'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelede Havertz'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Futbolseverler, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun maçta süre alıp almadığını merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

16:36 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arsenal - Brighton maçında kazanan çıkmadı.
Arsenal - Brighton maçında kazanan çıkmadı.

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal, evinde Brighton'la karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.


Arsenal'in golünü 38. dakikada Alman futbolcu Kai Havertz kaydederken Brighton'ın golü ise 58. dakikada Joao Pedro'dan geldi. 49'da Declan Rice, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.


Bu sonucun ardından hem Arsenal hem de Brighton 7 puana ulaştı.


BRIGHTON'DA FERDİ KADIOĞLU OYNADI MI?


Brighton, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, dün takımıyla yaptığı idmanda sakatlık geçirdiği için maç kadrosunda yer almadı.



#Arsenal
#Brighton
#Ferdi Kadıoğlu
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