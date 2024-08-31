İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal, evinde Brighton'la karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerin ardından 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Arsenal'in golünü 38. dakikada Alman futbolcu Kai Havertz kaydederken Brighton'ın golü ise 58. dakikada Joao Pedro'dan geldi. 49'da Declan Rice, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından hem Arsenal hem de Brighton 7 puana ulaştı.
BRIGHTON'DA FERDİ KADIOĞLU OYNADI MI?
Brighton, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, dün takımıyla yaptığı idmanda sakatlık geçirdiği için maç kadrosunda yer almadı.