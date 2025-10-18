Yeni Şafak
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası heyecanı başlıyor

12:5418/10/2025, Cumartesi
Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da şampiyonada yarışacak.
Olimpiyat madalyalı milli cimnastikçi Ferhat Arıcan da şampiyonada yarışacak.

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, yarın Endonezya’da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cakarta'daki şampiyonada kadınlar, yer, atlama masası, denge ve asimetrik paralel ile erkekler, yer, atlama masası, halka, barfiks, kulplu beygir ve paralel bar kategorilerinde madalya mücadelesi verilecek.


Organizasyonda Türkiye’yi kadınlarda Nazlı Savranbaşı, Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız ve Ceren Biner, erkeklerde ise Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Emirhan Kartın ve Altan Doğan, temsil edecek.


Şampiyona 25 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

#Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası
#Endonezya
#Ferhat Arıcan
