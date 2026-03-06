Yeni Şafak
Aslan derbiye hazır

20:026/03/2026, Cuma
Uğurcan Çakır da idmanda yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak lider Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi hazırlıkları sonra erdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.


Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, saat 20.00'de başlayacak.





