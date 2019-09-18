Aslan devler sahnesinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine bugün Belçika deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılılar, A Grubu’nda Fransa’dan Paris Saint Germain, İspanya’dan Real Madrid ve Belçika’dan Club Brugge ile mücadele edecek. Galatasaray, A Grubu ilk maçında bugün Belçika’nın Club Brugge ekibine konuk olacak. Cimbom, Club Brugge’u mağlup etmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Galatasaray’da Club Brugge maçı öncesi Younes Belhanda’nın sakatlığı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada yüzüne darbe alan Belhanda, çenesindeki kırık nedeniyle ameliyat edilmişti. Faslı oyuncu, sarı-kırmızılıların Belçika kafilesinde yer almadı.

GÖZLER FALCAO’DA

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ilk maçındaki en büyük kozu Radamel Falcao olacak. Süper Lig’deki Kasımpaşa karşılaşmasındailk kez forma giyen Falcao, takımının tek golünü attı. Kolombiyalı futbolcu, Monaco ve Porto formalarıyla Şampiyonlar Ligi’nde 28 maça çıkarken, fileleri 14 kez havalandırdı. Falcao, Avrupa kupalarındaki 62 karşılaşmada ise 48 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Mbaye Diagne, Club Brugge formasıyla Galatasaray’a karşı görev alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Diagne, 30 golle Süper Lig’in gol kralı olmuştu. Diagne, Galatasaray tarafından Club Brugge ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

16. KEZ DEVLER LİGİ

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 16. kez mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyon kapatan sarı-kırmızılılar, gruplara 7. kez eleme oynamadan dahil oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi’nde 2000-2001 ve 2012-2013 sezonlarında çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Galatasaray, Belçika ekipleri ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda Anderlecht ve Club Brugge ile oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 4 kez rakiplerine mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. 2002 yılında oynanan maçlarda Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Belçika ekibinde futbolcu olarak sahada yer almıştı.

Formanın sponsoru TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray Futbol Takımı’nın bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı maçların forma sponsoru oldu. Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yapılan anlaşma çerçevesinde sarı-kırmızılı takım bu sezon Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Real Madrid, Paris Saint Germain ve Club Brugge ile A Grubu’nda mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

279 maçta 99 galibiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 279 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 73 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 279 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 110 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

Dış sahada 17 maçtır 3 puan alamadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom, Avrupa sahnesinde oynadığı son 17 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 17 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 3 defa da berabere kaldı. Aslan, Avrupa’da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

Kazanırsak avantajlı oluruz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında bugün Galatasaray ile sahasında karşılaşacak Club Brugge’ün teknik direktörü Philippe Clement, “Eğer bu maçı kazanırsak, grubu Galatasaray’ın önünde bitirmek için önemli bir avantaj elde etmiş olacağız” dedi. Belçikalı teknik adam, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, “Eğer bu maçı kazanırsak, grubu Galatasaray’ın önünde bitirmek için önemli bir avantaj elde etmiş olacağız. Kaybedersek, yeniden kovalamamız gerekecek. Kulübümüz daha önce üst düzey takımlara karşı neler yapabileceğini gösterdi. Bunu taraftarlarımızla tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.



