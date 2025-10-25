Yeni Şafak
Aslan Göztepe maçına hazır

Aslan Göztepe maçına hazır

25/10/2025, Cumartesi
AA
Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı.
Mauro Icardi de antrenmanda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da Göztepe maçı hazırlıkları sona erdi.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.


İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Galatasaray, ligin 10. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede saat 17.00'de başlayacak.





