Aslan'a UEFA ilacı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamasa da UEFA’dan gelen ilk ödeme olan 23 milyon avro sarıkırmızılılara ilaç oldu. 30 Eylül’e kadar oyunculardan ‘borçsuzluk’ kağıdı alması gereken yönetim, hem bonservis taksitleri hem de futbolcuların ödenmesi gereken mevcut maaşlarını bu rakamdan karşılayacak.

Yaz transfer döneminde 135 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray, bu parayı UEFA Şampiyonlar Ligi’nden toplamayı planlıyor. Sarıkırmızılılar, her bir galibiyet için ekstra 2.1 milyon avro alacak. Ayrıca iç sahadaki Liverpool, Bodo Glimt, Uniuon St. Gilloise ve Atletico Madrid maçlarında hem biletlerde hem de mağaza ürünlerinde rekor satışlar bekleniyor.