Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Aslan'a UEFA ilacı

Aslan'a UEFA ilacı

Umut Yılmaz
04:0025/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne istediği başlangıcı yapamasa da UEFA’dan gelen ilk ödeme olan 23 milyon avro sarıkırmızılılara ilaç oldu. 30 Eylül’e kadar oyunculardan ‘borçsuzluk’ kağıdı alması gereken yönetim, hem bonservis taksitleri hem de futbolcuların ödenmesi gereken mevcut maaşlarını bu rakamdan karşılayacak.


İÇ SAHADA PARA BASACAK

Yaz transfer döneminde 135 milyon avro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray, bu parayı UEFA Şampiyonlar Ligi’nden toplamayı planlıyor. Sarıkırmızılılar, her bir galibiyet için ekstra 2.1 milyon avro alacak. Ayrıca iç sahadaki Liverpool, Bodo Glimt, Uniuon St. Gilloise ve Atletico Madrid maçlarında hem biletlerde hem de mağaza ürünlerinde rekor satışlar bekleniyor.


Victor Osimhen planı

Yoğun tedavinin ardından bireysel idmanlara başlayan Victor Osimhen, yarınki Alanyaspor deplasmanı öncesi takımla çalışmalara katılacak. Kritik Liverpool sınavını düşünerek son 3 maçta forma giymeyen Nijeryalı futbolcuyu riske etmek istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçında yıldız isme sınırlı bir süre vermeyi hedefliyor.


#Galatasaray
#UEFA
#Victor Osimhen
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2. etap 18 bin personel alımı ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? Kadrolar ve şartlar