Galatasaray'dan anlamlı işbirliği

Dursun Özbek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "SOBE ile Konyaspor ve Galatasaray'ın iş birliği çok önemli. Süper Lig'de yarışmacı iki kulüp olmamıza rağmen toplumu ilgilendiren olaylarda özellikle SOBE gibi çok güzel etkinlikleri yapan bir kurumla beraber bizim de buna destek vermemiz çok önemliydi. Bunun güzelliği rakip olan iki kulübün toplumun güzelliği için yapılan etkinliklerde bir araya gelmesi, iş birliği yapması bence örnek bir davranış. Dolayısıyla ben hem SOBE başkanıma hem Konyaspor başkanıma bu iş birliğine katkı verdikleri için de teşekkür ediyorum. İnşallah güzel projeleri el birliğiyle yapacağız" diye konuştu.