LA LİGA

Atletico Madrid Arda Turan'ı unutamıyor: Hiçbiri onun gibi değil

Atletico Madrid, 2015 yazında Barcelona’nın yolunu tutan Arda Turan’ın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödedi. İspanyol basını, Atletico Madrid’in bu isimlerin hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Atletico Madrid'deki performansı Arda Turan'a Barcelona kapılarını açmıştı.

Atletico Madrid'deki performansı Arda Turan'a Barcelona kapılarını açmıştı.

İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Arda Turan’ı unutamıyor. El Mundo Deportivo, "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde; kırmızı-beyazlıların 2015 yazında kulübe veda eden Arda’nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.

Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Carrasco, Gaitan, Vitolo ve Lemar yerini dolduramadı

Tecrübeli futbolcunun ardından 25 milyon Euro’ya Monaco’dan Yannick Carrasco’yu alan Madrid ekibinde, Belçikalı futbolcunun 124 maçta, 23 gol ve 13 asistle beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi. Daha sonra Çin’in yolunu tutan Carrasco’yu bu yaz tekrar kadrosuna katan Atletico bu kez de bonservis bedeli olarak 27 milyon Euro ödedi.

2016’da 25 milyon Euro’ya alınan Arjantinli Nico Gaitan da 1.5 sezonda 49 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistte kaldı.

2017’de bu kez Sevilla’dan Vitolo için 36 milyon Euro ödendi. Ancak İspanyol oyuncu da 86 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

2018’de 70 milyon Euro'ya alınan Thomas Lemar ise La Liga’da çıktığı 53 maçta sadece 2 gol ve 3 asist üretebildi.

Arda Turan Atletico Madrid'te böyle esmişti
Diğer

Arda Turan Atletico Madrid'te böyle esmişti

Atletico Madrid'te forma giyen Arda Turan 41 milyon Euro karşılığında Barcelona'yla anlaşınca sosyal medyada gündem haline geldi. Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden Turan, Atletico Madrid'teki başarısıyla da Dünya listelerine adını yazdırmayı başarmıştı. İşte Arda'nın kırmızı beyazlı ekipte attığı birbirinden güzel gollerin bazıları.

Cimbom farklı başladı: Arda Turan kaptan olarak geri döndü
Cimbom farklı başladı: Arda Turan kaptan olarak geri döndü

Süper Lig’in ilk haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk eden Galatasaray, sezona galibiyetle başladı: 3-1. 23. şampiyonluk yolunda sezona başlayan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao (2) ve Emre Kılınç’ın golleriyle üç puanı hanesine yazdırırken, Gaziantep ekibinin sayısı ise Andre’den geldi. 7. dakikada Feghouli’nin şutunda Kubilay ceza sahası içerisinde topa elle müdahale etti. Hakem Bahattin Şimşek önce devam kararı verirken, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. 8’de penaltı atışını kullanan Falcao topu filelere gönderdi: 1-0. 17’de Güray’ın kullandığı frikik vuruşunu Fatih güçlükle kornere çeldi. 28. dakikada Emre Kılınç, Falcao ile ver-kaç yaparak rakip ceza sahasına girerken aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 40’da Feghouli’nin sağdan ortasını penaltı noktası üzerinde tamamlayan Falcao skoru 3-0’a getirdi. 53. dakikada Andre, ceza sahası dışından gönderdiği sert şutla farkı ikiye indirdi: 3-1. 63’de Omar’ın sağdan ortasında Falcao ön direkte kafa vururken kaleci Günay direk dibinde gol izni vermedi. 78’de Emre Kılınç’ın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda topa Günay sahip oldu. 88’de Belhanda’nın şutunu Günay güçlükle kornere çeldi. 90+2’de Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu yan direkten döndü.Emre Kılınç’ın ilk şutu gol olduGalatasaray’ın yeni transferleri Omar Elabdellaoui, Emre Kılınç ve Fatih Öztürk ile Arda Turan, sahaya ilk 11’de çıktı.Oğulcan Çağlayan, Oghenekaro Etebo ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ise maç kadrosunda yer almadı. Yeni transferlerden Emre Kılınç sarı kırmızılı forma altında çektiği ilk şutta gol atmanın sevincini yaşadı.Falcao fırtına gibi başladıGalatasaray’ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sezonun ilk maçında fırtına gibi esti. Kolombiyalı yıldız, maçta 2 gol atarken, Emre Kılınç’a da asist yaptı. Arda Turan kaptan olarak geri döndüGalatasaray’a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk maçına kaptan olarak çıktı. 33 yaşındaki yıldız, 3 bin 403 gün sonra ‘Parçalı’ formayı resmi bir maçta terletti. Karşılaşmada 66 dakika sahada kalan Arda Turan’ın tam olarak hazır olmaması dikkat çekti.Taylan’dan etkili futbolMaçta çok etkili bir futbol sergileyen Taylan, “Bu sene daha farklı bir pozisyonda başladım. Galatasaray formasını giydiğim sürece en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” dedi.Sörloth depremi: Leipzig Trabzonspor'a 26 milyon Euro ödeyecek

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