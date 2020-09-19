Atletico Madrid Arda Turan'ı unutamıyor: Hiçbiri onun gibi değil

İspanyol basınına göre Atletico Madrid, Arda Turan’ı unutamıyor. El Mundo Deportivo, "Yeni Arda için 180 milyon Euro" başlığıyla verilen haberde; kırmızı-beyazlıların 2015 yazında kulübe veda eden Arda’nın boşluğunu doldurmak için 4 futbolcuya 180 milyon Euro ödediğini ancak hiçbirinden milli yıldız kadar verim alamadığını yazdı.

Carrasco, Gaitan, Vitolo ve Lemar yerini dolduramadı

Tecrübeli futbolcunun ardından 25 milyon Euro’ya Monaco’dan Yannick Carrasco’yu alan Madrid ekibinde, Belçikalı futbolcunun 124 maçta, 23 gol ve 13 asistle beklentilerin uzağında kaldığı belirtildi. Daha sonra Çin’in yolunu tutan Carrasco’yu bu yaz tekrar kadrosuna katan Atletico bu kez de bonservis bedeli olarak 27 milyon Euro ödedi.

2016’da 25 milyon Euro’ya alınan Arjantinli Nico Gaitan da 1.5 sezonda 49 maça çıktı ve 4 gol, 5 asistte kaldı.

2017’de bu kez Sevilla’dan Vitolo için 36 milyon Euro ödendi. Ancak İspanyol oyuncu da 86 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

2018’de 70 milyon Euro'ya alınan Thomas Lemar ise La Liga’da çıktığı 53 maçta sadece 2 gol ve 3 asist üretebildi.

04:24 dk 07 Temmuz 2015 Diğer Arda Turan Atletico Madrid'te böyle esmişti Atletico Madrid'te forma giyen Arda Turan 41 milyon Euro karşılığında Barcelona'yla anlaşınca sosyal medyada gündem haline geldi. Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden Turan, Atletico Madrid'teki başarısıyla da Dünya listelerine adını yazdırmayı başarmıştı. İşte Arda'nın kırmızı beyazlı ekipte attığı birbirinden güzel gollerin bazıları.