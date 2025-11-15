Yeni Şafak
Avrupa'da haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten

Avrupa'da haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten

16:2815/11/2025, Cumartesi
Cordinier, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor.
Cordinier, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor.

EuroLeague 11. haftanın en değerli oyuncusu, Anadolu Efes’in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu. Bayern Münih karşısında ürettiği 26 sayı ve 4 ribauntla galibiyette kritik rol oynayan Cordinier, kariyerindeki ikinci MVP seçimini elde etti. 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon Anadolu Efes’te ödüle uzanan ilk isim olarak öne çıktı.

EuroLeague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında alınan 74-72’lik galibiyetle önemli bir virajı dönerken, maçın yıldızı Isaia Cordinier haftanın MVP’si seçildi. Organizasyonun resmi duyurusuna göre Fransız oyun kurucu hem skor üretimi hem sahadaki enerjisiyle öne çıktı.


Cordinier’den etkileyici performans

Bayern Münih’e karşı 26 sayı kaydeden ve 4 ribaunt toplayan Cordinier, Anadolu Efes’in kritik bir deplasman galibiyeti almasını sağladı. EuroLeague, bu performansın ardından 28 yaşındaki oyuncuyu haftanın en değerli ismi ilan etti.



Kariyerinde ikinci MVP ödülü

Cordinier, daha önce Virtus Bologna formasıyla 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanına layık görülmüştü. Bu yeni ödül, kariyerindeki ikinci MVP başarısı olarak kayıtlara geçti.


Anadolu Efes’te sezonun ilk MVP’si

Bu sezon Anadolu Efes’te MVP ödülüne ulaşan ilk oyuncu olan Cordinier, takımın Avrupa’daki rekabet gücüne önemli katkı yapan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.









