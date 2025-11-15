Avrupa'da haftanın MVP'si Anadolu Efes'ten

EuroLeague’in 11. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih karşısında alınan 74-72’lik galibiyetle önemli bir virajı dönerken, maçın yıldızı Isaia Cordinier haftanın MVP’si seçildi. Organizasyonun resmi duyurusuna göre Fransız oyun kurucu hem skor üretimi hem sahadaki enerjisiyle öne çıktı.





Cordinier’den etkileyici performans





Bayern Münih’e karşı 26 sayı kaydeden ve 4 ribaunt toplayan Cordinier, Anadolu Efes’in kritik bir deplasman galibiyeti almasını sağladı. EuroLeague, bu performansın ardından 28 yaşındaki oyuncuyu haftanın en değerli ismi ilan etti.









Kariyerinde ikinci MVP ödülü





Cordinier, daha önce Virtus Bologna formasıyla 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanına layık görülmüştü. Bu yeni ödül, kariyerindeki ikinci MVP başarısı olarak kayıtlara geçti.





Anadolu Efes’te sezonun ilk MVP’si





Bu sezon Anadolu Efes’te MVP ödülüne ulaşan ilk oyuncu olan Cordinier, takımın Avrupa’daki rekabet gücüne önemli katkı yapan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.































