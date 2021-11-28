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Avrupa'da lider olan Galatasaray ligde yine kazanamadı

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Malatya deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupada lider olan Galatasaray ligde yine kazanamadı
Yeni Malatya-Galatasaray

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi’nin tehlikeli ortasını savunmada Marcao kornere çeldi.

21. dakikada Babel’in ceza sahası dışı sol çaprazından sert vuruşu savunmada Sadık’tan döndü.

24. dakikada ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Babel’in sert şutu az farkla auta çıktı.

31. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mounir’in sert şutunu kaleci Muslera iyi uzanarak kornere çeldi.

34. dakikada ceza sahasından kale önüne sokulan Haddadi’nin vuruşunu kaleci Muslera ayaklarıyla kurtardı.

43. dakikada Babel’in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı savunmada Haddadi kafayla uzaklaştırdı.

46. dakikada Patrick van Aanholt’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde Diagne dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak kaleci Ertaç’ta kaldı.

48. dakikada Babel’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cicaldau, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Ertaç parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

74. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Patrick van Aanholt’un vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

78. dakikada Mallan’ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Adem’in vuruşu direğin yanından dışarıya çıktı..

88. dakikada savunmadan Sadık’tan seken topu Halil ağlara gönderdi ama öncesinde Diagne’nin Sadık’a faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

90+2. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kerem’in dönerek yaptığı vuruş kaleci Ertaç’ta kaldı.

90+3. dakikada topla ilerleyen Halil’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi.

90+5. dakikada Diagne’nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Halil’in vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
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