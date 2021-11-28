Avrupa'da lider olan Galatasaray ligde yine kazanamadı Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Malatya deplasmanında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

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