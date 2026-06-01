Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ismini vermişti: Yıldız futbolcunun kulübünden şoke eden açıklama

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ismini vermişti: Yıldız futbolcunun kulübünden şoke eden açıklama

16:091/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım
Başkan adayları Hakan Safi ve Aziz Yıldırım

Fenerbahçe’de seçim sürecinde gündeme gelen Serhou Guirassy transferiyle ilgili Borussia Dortmund cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Alman kulübünün CEO’su Lars Ricken, Gineli golcü için herhangi bir teklif almadıklarını ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışının transfer gündemi üzerindeki etkisi sürerken, adı sarı-lacivertli kulüple anılan Serhou Guirassy hakkında Almanya'dan açıklama geldi.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin transfer listesinde yer alan yıldız golcünün geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artarken, Borussia Dortmund yönetimi konuya noktayı koydu.

"Satmayı düşünmüyoruz"

Borussia Dortmund CEO’su Lars Ricken, çıkan transfer haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Guirassy’nin kulübün önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı. Ricken, şu ifadeleri kullandı:


"Serhou için bize ulaşmış herhangi bir teklif yok. Ayrıca onu satmayı da düşünmüyoruz. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu sahada gösterdi."


Serhou Guirassy'nin Dortumd'la 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli santrfor geride bıraktığımız sezon çıktığı 46 maçta 22 gol atıp 6 asist kaydetti.





#Fenerbahçe
#Serhou Guirassy
#Borussia Dortmund
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye mi geçti?