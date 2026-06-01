Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ismini vermişti: Yıldız futbolcunun kulübünden şoke eden açıklama

Fenerbahçe’de seçim sürecinde gündeme gelen Serhou Guirassy transferiyle ilgili Borussia Dortmund cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Alman kulübünün CEO’su Lars Ricken, Gineli golcü için herhangi bir teklif almadıklarını ve oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.
Fenerbahçe'de başkanlık yarışının transfer gündemi üzerindeki etkisi sürerken, adı sarı-lacivertli kulüple anılan Serhou Guirassy hakkında Almanya'dan açıklama geldi.
Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin transfer listesinde yer alan yıldız golcünün geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artarken, Borussia Dortmund yönetimi konuya noktayı koydu.
Borussia Dortmund CEO’su Lars Ricken, çıkan transfer haberlerinin ardından yaptığı açıklamada Guirassy’nin kulübün önemli parçalarından biri olduğunu vurguladı. Ricken, şu ifadeleri kullandı:
"Serhou için bize ulaşmış herhangi bir teklif yok. Ayrıca onu satmayı da düşünmüyoruz. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu sahada gösterdi."
Serhou Guirassy'nin Dortumd'la 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli santrfor geride bıraktığımız sezon çıktığı 46 maçta 22 gol atıp 6 asist kaydetti.