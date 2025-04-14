Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 85-82 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.
Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 19 galibiyete ulaşırken; Bahçeşehir Koleji, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.
Öte yandan maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 10, Cavanaugh 15, Ponitka 8, Bouteille 8, Şehmus Hazer 7, Massinburg 13, Furkan Korkmaz 12, Smith 9, Simonovic, Göktuğ Baş
ANADOLU EFES: Larkin 14, Erkan Yılmaz 7, Poirier 8, Bryant 9, Willis 5, Thompson 24, Oturu 8, Ercan Osmani 7, Nwora, Doğuş Özdemiroğlu 3
1'inci periyot: 21-15
Devre: 44-38
3'üncü periyot: 61-63