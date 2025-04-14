Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Bahçeşehir Koleji 82-85 Anadolu Efes Maç Özeti (VİDEO)

Bahçeşehir Koleji 82-85 Anadolu Efes Maç Özeti (VİDEO)

21:3314/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karşılaşmadan kare.
Karşılaşmadan kare.

Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Anadolu Efes deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 85-82 mağlup etti. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.

Basketbol Süper Ligi'nin 25'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu.


Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 19 galibiyete ulaşırken; Bahçeşehir Koleji, 10'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.


Öte yandan maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 24 sayı kaydeden Darius Thomspon oldu.


OYUNCU SAYILARI:

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Odiase 10, Cavanaugh 15, Ponitka 8, Bouteille 8, Şehmus Hazer 7, Massinburg 13, Furkan Korkmaz 12, Smith 9, Simonovic, Göktuğ Baş


ANADOLU EFES: Larkin 14, Erkan Yılmaz 7, Poirier 8, Bryant 9, Willis 5, Thompson 24, Oturu 8, Ercan Osmani 7, Nwora, Doğuş Özdemiroğlu 3


PERİYOT SONUÇLARI:

1'inci periyot: 21-15

Devre: 44-38

3'üncü periyot: 61-63


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes maçının özetini izlemek için





#Anadolu Efes
#Bahçeşehir Koleji
#Türkiye Basketbol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 15 Nisan tatil olan iller listesi