Bakan Kasapoğlu şampiyonluk kupalarını tanıttı

Spordaki yükselişi birlikte büyütmeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Alsancak Gençlik Merkezimizde yine bir ilk vesilesiyle bir aradayız. Biliyorsunuz futbol liglerimizde artık sona yaklaşıyoruz. İpi göğüsleyenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor ve tabii biliyorsunuz Bakanlık olarak Süper Lig’in ve futbol liglerinin sponsoru bir kurumuz. Spor Toto teşkilatı olarak. Bugün iki kupamızla birlikteyiz; Süper Lig kupamız ve 1. Lig kupamız. Önümüzdeki günlerde tabii biliyorsunuz Süper Lig’in şampiyonu belli olacak. Onun öncesinde de kupayı Bakanlık olarak her yıl sergilediğimiz gibi bu yıl da sergilemeye bugün itibarıyla başlıyoruz" dedi.

Bu yıl kupaları İzmir Alsancak Gençlik Merkezi’nde sergileneceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Bu özel gençlik merkezimizi inanıyorum ki ziyaretçiler hem görecekler hem de İzmir’e armağan ettiğimiz bu güzel stadı görmeyenler gelip kupa vesilesiyle görecekler. Gençlik Merkezi’nde gençlerimizle bir araya gelecekler. Kupa 26 Mayıs’a kadar burada sergilenecek. Tabii kupamızı kazanacak takıma ve özellikle lige renk katan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Lige, spora, futbola katkılarından dolayı tüm futbol camiasına, spor camiasını gönülden tebrik ediyorum. Tüm sporseverleri bir kez daha İzmir Alsancak Gençlik Merkezi’mize davet ediyorum. Atölyeleriyle, bilim sınıflarıyla, e-spor sınıfından, kütüphanesine, kafeteryasına kadar her türlü imkan Türkiye’nin gururu olan bu gençlik merkezimizde bulunuyor" diyerek sözlerini tamamladı.