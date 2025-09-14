Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Bakanlıktan milli maç sürprizi: Galata Kulesi'ne yansıtılacak

Bakanlıktan milli maç sürprizi: Galata Kulesi'ne yansıtılacak

11:2414/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.
Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Galata Kulesi’ne yansıtılacak.

Almanya ile oynanacak final müsabakası için millî takımımıza destek olmak ve bu tarihi atmosferde coşkuyu paylaşmak üzere sporseverler Galata Kulesi önünde buluşacak.

Final maçı yansıtması, 14 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.00’de İstanbul Galata Kulesi’nde gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu özel etkinlik, sporu ve tarihi bir araya getirerek unutulmaz bir atmosfer sunacak.


#Türkiye Milli Basketbol Takımı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#Basketbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sumud Filosunda kaç gemi var? Gazze için yola çıkan gemi nerede son durum ne?