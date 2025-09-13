Yeni Şafak
Türk Hava Yolları A Milli Basketbol takımının Almanya ile oynayacağı final için ek sefer düzenleyecek

14:1213/09/2025, Cumartesi
DHA
A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi ve Almanya’nın rakibi oldu.
EUROBASKET 2025'in final maçında Almanya ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol takımını desteklemek için Letonya'nın başkenti Riga’ya gitmek isteyen vatandaşlar için Türk Hava Yolları (THY) yarın sabah ek sefer düzenleyeceğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “Şimdi sıra Avrupa zirvesine uçmaya geldi. A Millilerimiz ile final heyecanını yerinde yaşamak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer düzenledik. Uçuş detayları, TK-6907 / 14 Eylül / 08.15 Kupayı alıp dönmek için hazırız” dedi.




