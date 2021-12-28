Spor Cristiano Ronaldo o kulübü arayarak transfer olmak istediğini söyledi
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Cristiano Ronaldo o kulübü arayarak transfer olmak istediğini söyledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli oyuncu, Gerard Pique vasıtasıyla Barcelona Teknik Direktörü Xavi'yi aradı ve Katalan ekibine transfer olmak istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelona için Cristiano Ronaldo iddiası: Kendisi aradı
Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu iddia edilmişti.

Dünya basınını sarsacak transfer iddiası İspanyol basınından geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da oynayan ve takımdan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun yeninden İspanya'ya dönmesi söz konusu.

Mundo Deportivo'nun haberine göre; eski Real Madridli Cristiano Ronaldo, Barcelonalı Pique vasıtasıyla Xavi'ye Barça'da oynamak istediğini söyledi. Bu fikre olumlu yaklaşan Xavi, "Hedef ve deneyim olarak tartışılmaz birisin. Bize istediğimizi verebilirsin" yanıtını verdi. Bunun üzerine menajer Mendez, Başkan Laporta ile trasnfer görüşmeleri için temasa geçti.

"Eğer Ballon d'Oe ödüllerime bakacaksa bizim evde oturabilir"

Barcelona'da ev arayan Ronaldo için Pique, Lionel Messi'yi arayarak, "Senin Gava'daki evi Ronaldo'ya kiralayalım" teklifinde bulundu. Teklife şaşıran Messi ise, "Ballon d'Or ödüllerim evde duruyor. Eğer onlara bakacaksanız, benim için sorun olmaz" cevabını verdi.

  • Habere göre eğer finansal sorun aşılırsa Cristiano Ronaldo tarihi bir imza atarak Barcelona'ya transfer olabilir.

İspanyol basınında yer alan haber
İspanyol basınında yer alan haber
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