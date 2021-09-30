Barcelona'da teknik direktör krizi: Gündeme sürpriz isim geldi

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kaybeden ve bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmak üzere.

Katalan basını, Hollandalı teknik adamın gönderileceğini öne sürerken Barcelona yönetimimin sürpriz bir isimle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haberlere göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Juventus'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Andrea Pirlo olabilir. Katalan ekibinin yöneticilerinin İtalyan çalıştırıcıyla görüşme yaptığı ve Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Pirlo'nun takımın başına geçmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.

Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk teknik direktörlük deneyiminde sezonu 4. sırada tamamlamıştı ve sonrasında yollar ayrılmıştı.

Barcelona'da Pirlo dışında teknik direktörlük için adı geçen diğer isimler şöyle;

Xaxi

Marcelo Gallardo

Roberto Martinez