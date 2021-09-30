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Barcelona'da teknik direktör krizi: Gündeme sürpriz isim geldi

Sezona istediği gibi başlayamayan ve istenilen oyunu bir türlü sergileyemeyen Barcelona, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya mağlup oldu. Bu mağlubiyetin ardından Katalan ekibinin yönetimi, teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barcelonada teknik direktör krizi: Gündeme sürpriz isim geldi
Ronald Koeman alınan kötü sonuçların ardından Barcelona yönetimiyle sorun yaşamıştı.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi kaybeden ve bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmak üzere.

Katalan basını, Hollandalı teknik adamın gönderileceğini öne sürerken Barcelona yönetimimin sürpriz bir isimle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Haberlere göre Barcelona'nın yeni teknik direktörü Juventus'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Andrea Pirlo olabilir. Katalan ekibinin yöneticilerinin İtalyan çalıştırıcıyla görüşme yaptığı ve Koeman ile yolların ayrılmasının ardından Pirlo'nun takımın başına geçmesinin sürpriz olmayacağı aktarıldı.

  • Andrea Pirlo, Juventus'taki ilk teknik direktörlük deneyiminde sezonu 4. sırada tamamlamıştı ve sonrasında yollar ayrılmıştı.

Barcelona'da Pirlo dışında teknik direktörlük için adı geçen diğer isimler şöyle;

  • Xaxi
  • Marcelo Gallardo
  • Roberto Martinez

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