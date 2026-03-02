Yeni Şafak
Barcelona'nın eski yıldızı İran'dan Türkiye'ye kaçtı

10:372/03/2026, Pazartesi
G: 2/03/2026, Pazartesi
Kariyerine Barcelona'da başlayan El Haddadi, 2025'te İstiklal'e transfer olmuştu.
İran'da, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla tırmanan gerilim spor dünyasını da vurdu. İstiklal FC forması giyen Munir El Haddadi, hava sahasının kapatılması üzerine mahsur kaldığı İran'dan, kulübünün sağladığı bir araçla kara yolu üzerinden Türkiye'ye giriş yapmayı başardı.

İran ekibi İstiklal'de forma giyen Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kara yoluyla ülkeden ayrılarak Türkiye'ye kaçtığını açıkladı.

"Türkiye'de güvendeyim"

El Haddadi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Barcelona'da başlayan El Haddadi, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi takımlarda oynadıktan sonra eylül 2025'te İstiklal'e transfer olmuştu.

