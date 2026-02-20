Başakşehir Alanya deplasmanında

Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.