Başakşehir Alanya deplasmanında



10:5920/02/2026, Cuma
AA
Başakşehir'in Beşiktaş maçındaki 11'i


RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.


Geride kalan 22 haftada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan turuncu-lacivertliler, ligde 33 puanla 6. basamakta yer alıyor. Geçen hafta konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir'in ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.


Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 26 puan toplayarak 10. sırada kendine yer buldu. Turuncu-yeşilli ekip, ligde oynadığı son 5 maçta 5 puan topladı.


Sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.





#Süper Lig
#Başakşehir
#Alanyaspor
