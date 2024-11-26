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Başakşehir Petrocub maçına hazır

Başakşehir Petrocub maçına hazır

18:5226/11/2024, Salı
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Başakşehir
Başakşehir

Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.




#Başakşehir
#Petrocub
#Konferans Ligi

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