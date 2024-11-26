Başakşehir Petrocub maçına hazır

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında yarın Moldova ekibi Petrocub'ı konuk edecek RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi. Antrenmana, kadro dışı bırakılan Berkay Özcan katılmadı.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.