Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başakşehir'de kadro dışı: Çağdaş Atan basın toplantısında açıkladı

Başakşehir'de kadro dışı: Çağdaş Atan basın toplantısında açıkladı

17:1726/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çağdaş Atan
Çağdaş Atan

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Petrocub maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Berkay Özcan'ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Petrocub ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesi teknik direktör Çağdaş Atan ile futbolculardan Dimitris Pelkas basın toplantısı düzenledi.


Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:
'İki tane hedef koyduk'

"Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularla yaptığımız toplantıda, iki tane hedef koyduk. Birincisi Avrupa'da ilk 24'te olmak ve play-off'a kalmak ikincisi de ilk 4'ten fazla uzaklaşmamak. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 maç var."

'Oyuncularımı iyi görüyorum'

"Yarın oyuncularıma çok güveniyorum. Bazı kararlar da aldık. Oyuncularımı iyi görüyorum. Maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

'Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak'

"Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar."

'Vites arttırmak istiyoruz'

"Hedeflerimiz çok net belli, play-off'a kalmak ve ligde ilk 4'e en yakın şekilde kalmak ve ondan sonra da vites arttırmak istiyoruz."





#Başakşehir
#Çağdaş Atan
#Berkay Özcan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yusuf Suresi Oku: Yusuf Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Faziletleri ve Konusu