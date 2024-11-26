Başakşehir'de kadro dışı: Çağdaş Atan basın toplantısında açıkladı

UEFA Konferans Ligi 5. hafta karşılaşmasında Başakşehir sahasında Petrocub ile karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi teknik direktör Çağdaş Atan ile futbolculardan Dimitris Pelkas basın toplantısı düzenledi.





Çağdaş Atan'ın açıklamaları şöyle:

'İki tane hedef koyduk'

"Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kazanıp, devre arasına kadar olan hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Oyuncularla yaptığımız toplantıda, iki tane hedef koyduk. Birincisi Avrupa'da ilk 24'te olmak ve play-off'a kalmak ikincisi de ilk 4'ten fazla uzaklaşmamak. Bu ikisini gerçekleştirmek için önümüzde 9 maç var."

'Oyuncularımı iyi görüyorum'

"Yarın oyuncularıma çok güveniyorum. Bazı kararlar da aldık. Oyuncularımı iyi görüyorum. Maçın saatini heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

'Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak'

"Öncelikle çok bu konuyu buraya taşımak istemiyordum. Berkay Özcan bizimle birlikte olmayacak artık. Bu benim isteğim ve yönetimle yaptığımız toplantıdan sonra ortak aldığımız bir karar."

'Vites arttırmak istiyoruz'

"Hedeflerimiz çok net belli, play-off'a kalmak ve ligde ilk 4'e en yakın şekilde kalmak ve ondan sonra da vites arttırmak istiyoruz."















