Başakşehir'de korkutan sakatlık: Trabzonspor'un yıldızı devam edemedi

Süper Lig 13. haftasında oynanan Başakşehir - Trabzonspor maçının 7. dakikasında ayak bileğine sert darbe alan Bosnalı yıldız Edin Vişça mücadeleye devam edemedi.
Trendyol Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Maçın 7. dakikasında bordo-mavililerin takım kaptanı Edin Vişça talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Hızlı gelişen atakta süratlenen Bosnalı kanat oyuncusu, Başakşehirli Ebosele'nin kayarak müdahalesi sonrası düşürüldü. Sol ayak bileğine darbe alan ve yerde kalan Vişça'ya sağlık ekipleri müdahalesini yaptı. Oyuna devam edemeyen Edin Vişça yerini Olaigbe'ye bıraktı.
Hakem Halil Umut Meler, faul pozisyonunda sarı kartına başvurmuştu. VAR tavsiyesi sonrası monitöre giden Meler, şiddetli faul gerekçesiyle Ebosele'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.