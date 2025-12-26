Başkan transferi resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu"

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir ilgilendiği Musaba transferinde mutlu sona ulaştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Musaba için henüz bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."