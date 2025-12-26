Yeni Şafak
Başkan transferi resmen açıkladı! "Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu"

16:5926/12/2025, Cuma
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul eden Musaba transferine, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım son noktayı koydu. Yıldırım, "Musaba artık Fenerbahçe'nin oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir ilgilendiği Musaba transferinde mutlu sona ulaştı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün, "Fenerbahçe'yi Musaba transfer süreciyle ilgili UEFA'ya şikâyet ettiniz mi, edecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:


"Musaba için henüz bir şikayette bulunmadık. Fenerbahçe yönetimiyle iyi ilişkilerimiz var. Bu güzel ilişkiyi bozmak bize yakışmaz şikayet etmeyi düşünmüyorum. Musaba konusu burada kapansın. Artık Fenerbahçe'nin oyuncusu."






