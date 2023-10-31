Rodrigo Becao
Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Tvnet 4*4 futbol yorumcusu Cüneyt Kaşaler'in haberine göre,
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao, ameliyat olmazsa 6-8 hafta, ameliyat olursa 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz'in 3 ay, Aleksander Djiku'nun ise ameliyat olması halinde 6 hafta forma giyemeyeceğini söyledi.
Sezon başında Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Udinese kulübünden 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol attı.
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2 saat önce