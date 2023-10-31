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Spor

Becao uzun süre forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao'dan kötü haber geldi. Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoper, ameliyat olması halinde 3 ay sahalardan uzak kalacak.

15:31 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Rodrigo Becao

Rodrigo Becao

Pendikspor maçında sakatlanan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao uzun süre sahalardan uzak kalacak.


Tvnet 4*4 futbol yorumcusu Cüneyt Kaşaler'in haberine göre,
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao, ameliyat olmazsa 6-8 hafta, ameliyat olursa 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz'in 3 ay, Aleksander Djiku'nun ise ameliyat olması halinde 6 hafta forma giyemeyeceğini söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu Udinese kulübünden 9 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 1 gol attı.






#Fenerbahçe
#Rodrigo Becao
#sakatlık
2 saat önce
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