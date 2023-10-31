Tvnet 4*4 futbol yorumcusu Cüneyt Kaşaler'in haberine göre,

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao, ameliyat olmazsa 6-8 hafta, ameliyat olursa 3 ay sahalardan uzak kalacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz'in 3 ay, Aleksander Djiku'nun ise ameliyat olması halinde 6 hafta forma giyemeyeceğini söyledi.