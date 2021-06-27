Belçika son şampiyonu eledi ve çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda Belçika, Portekiz’i 1-0’lık skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Belçika, çeyrek final turunda 2 Temmuz Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi 27 Haziran 2021, 23:52 Son Güncelleme: 28 Haziran 2021, 00:07 Yeni Şafak