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Belçika son şampiyonu eledi ve çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu’nda Belçika, Portekiz’i 1-0’lık skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Belçika, çeyrek final turunda 2 Temmuz Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belçika son şampiyonu eledi ve çeyrek finalde İtalyanın rakibi oldu
Belçika'nın golü sonrası 'Hazard' kardeşlerin sevinci...

16. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Sevilla kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Belçika ile son şampiyon Portekiz karşılaştı.

42. dakikada Belçika golü buldu. Thorgan Hazard, ceza sahasının dışında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmayı 1-0 kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de Almanya'nın Münih şehrinde oynanacak.

Thorgen Hazard'ın attığı gol;

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